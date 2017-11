Minst sju soldater drept i to selvmordsangrep i Jemen

utenriks

Det ene angrepet var rettet mot sikkerhetsstyrkenes hovedkvarter i Khor Maksar i Aden søndag morgen. Ifølge lokale tjenestemenn var det en al-Qaida-kriger som sprengte en bil med eksplosiver.

Kort tid etter stormet væpnede menn kriminalpolitiets hovedkvarter der de satte fyr på arkiver. Deretter sprengte en av dem seg selv inne i bygningen, ifølge en politikilde.

Også jemenittiske sikkerhetskilder uttalte søndag at de mener al-Qaida-opprørere sto bak angrepene. Men noen timer senere sto IS fram med en melding på internett der de påtar seg ansvar for angrepene.

Den internasjonalt anerkjente regjeringen holder til i Aden, som ligger lengst sør i Jemen. Der har president Abd-Rabbu Mansour Hadi opprettet base etter at den sjiamuslimske Houthi-militsen med støtte fra deler av regjeringshæren grep makten i hovedstaden Sana i september 2014.

Krigen mellom Hadis saudiarabisk-støttede styrker og Houthi-militsen, som støtter tidligere president Ali Abdullah Saleh og som er alliert med Iran, har gitt al-Qaida på den arabiske halvøy (AQAP) større spillerom i den sørlige delen av Jemen. Også IS har utnyttet maktvakuumet og kaoset i landet til å styrke sin stilling.

Siden Saudi-Arabia og landets allierte gikk inn i krigen i Jemen i 2015 for å støtte Hadi, har over 8.600 mennesker blitt drept, ifølge FN-tall.

(©NTB)