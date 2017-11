Paradise Papers omfatter USAs handelsminister, dronning Elizabeth og 1.000 nordmenn

utenriks

Blant de mest kjente personene som nå blottstilles, er USAs president Donald Trumps handelsminister, Wilbur Ross, Canadas statsminister Justin Trudeaus nære medarbeider Stephen Bronfman og britenes dronning Elizabeth 2. De har alle brukt skatteparadiser.

Lekkasjene viser også at den norske storbanken DNB har flere hundre kunder som opererer i skatteparadis, mange av dem på Bermuda.

En rekke internasjonale medier publiserte søndag kveld nyhetssaker basert på dokumentlekkasjen som har fått navnet Paradise Papers. Materialet ble først lekket til tyske Süddeutsche Zeitung, som siden har delt det med det svenske nyhetsbyrået TT, SVT, norske Aftenposten og over 90 andre mediebedrifter i journalistnettverket ICIJ.

Putins svigersønn

Avsløringen som fikk mest internasjonal oppmerksomhet søndag kveld var at Donald Trumps handelsminister har gjort forretninger med Vladimir Putins svigersønn og oligarker med bånd til USAs handelssanksjoner.

Papirene viser at den amerikanske handelsministeren eier en knapp tredel av selskapet Navigator, som blant annet tjener penger på å selge gass for det russiske firmaet Sibur.

I Siburs eierkrets finner man blant andre Putins svigersønn, Kirill Sjamalov, rikmannen Gennadij Timtsjenko og Russlands rikeste mann Leonid Michelson.

Timtsjenko finner man også på sanksjonslisten over russere som det er forbudt for amerikanere å handle med. Det er for øvrig nettopp Wilbur Ross' oppgave som minister å overvåke at dette forbudet blir overholdt.

Kreml og Facebook

Dokumentene i Paradise Papers skal stamme fra advokatfirmaet Appleby, som blant annet har kontorer på Bermuda. Selskapet advarte nylig journalister mot å lage saker basert på dokumenter de hevdet var stjålet under et datainnbrudd.

Blant de andre avsløringene søndag er at russiske myndigheter har gitt økonomisk støtte til forretningsmannen Jurij Milners store investeringer i Facebook og Twitter. Miler har også kjøpt seg inn i et selskap som ble grunnlagt av amerikanske Jared Kushner, president Donald Trumps svigersønn, skriver TT.

Dronning Elizabeth II

Videre avslører Paradise Papers at dronning Elizabeth IIs egne penger er plassert i fond på Caymanøyene. Pengene ble investert i et selskap som kritiseres av myndigheter og politikere, skriver Aftenposten.

Dessuten meldes det at det norske oljefondet har tjent stort på et selskap som kobles til korrupsjon i Kongo.

Gruveselskapet Glencore lånte nesten 300 millioner kroner til en korrupsjonsmistenkt diamant-milliardær i Kongo gjennom selskaper i skatteparadiser.

Oljefondet eier rundt 3 prosent av Glencore, en investering verdt 13 milliarder kroner. Ifølge årsrapporten var dette fondets nest mest lønnsomme investering etter Shell i fjor, skriver Aftenposten.

DNB og Bermuda

Gjennom de lekkede dokumentene har Aftenposten også funnet 18 bankkontoer som DNB har satt opp for firmaer registrert på Bermuda.

DNBs konserndirektør Harald Serck-Hanssen sier at omfanget er langt større enn dette, og at banken har flere hundre kunder som kan knyttes til skatteparadiser.

– Det er viktig å understreke at vi ikke har satt opp noen kontoer for kundene på Bermuda. Vi har satt opp konto i Norge eller i andre land der DNB har en virksomhet. Så er det jo opp til selskapene selv å vurdere hvor de ønsker å ha sine selskapsstrukturer, sier han til avisen.

