Krever gransking etter Paradise Papers-avsløringer

Lekkasjen av 13 millioner dokumenter fra det internasjonale advokatfirmaet Appleby viser hvordan politikere, næringslivstopper og andre kjendiser verden over har plassert store verdier i skatteparadiser.

Blant dem som navngis er USAs handelsminister Wilbur Ross, utenriksminister Rex Tillerson, britenes dronning Elizabeth og U2-vokalist Bono.

I alt 25.000 personer er navngitt i dokumentene, blant dem rundt 1.000 norske.

Superrike

Den britiske Labour- og opposisjonslederen Jeremy Corbyn er blant dem som reagerer sterkt på avsløringene og krever at myndighetene trapper opp jakten på dem som unndrar skatt ved bruk av skatteparadiser.

– Avsløringene viser at det er ett sett regler for de superrike og andre regler for de øvrige når det kommer til betaling av skatt, sier Corbyn til The Guardian.

Krever gransking

Labours finanspolitiske talsmann John McDonnell krever at statsminister Theresa May tar grep.

– Enten statsministeren eller finansministeren må forklare hvordan denne skandaløse oppførselen fritt har kunnet fortsette så lenge, samt hva de akter å gjøre med det nå, sier McDonnell.

Liberaldemokratenes leder Vince Cabel krever gransking.

– En komité i Parlamentet må granske dette og fastslå hva og hvorfor. Regjeringen må frigi alle dokumenter om beslutningen om ikke å slå ned på disse skatteparadisene, sier han.

Førte Kongressen bak lyset

Også Demokratene i USA krever gransking, først og fremst av avsløringen av at handelsminister Wilbur Ross driver forretninger med flere styrtrike russere, blant dem president Vladimir Putins svigersønn Kirill Sjamalov.

Senator Richard Blumenthal er blant dem som mener at Ross har ført Kongressen og offentligheten bak lyset.

– Bare en grundig etterforskning kan vise om Ross egentlig har amerikanernes beste i tankene, sier Blumenthal, som sitter i senatskomiteen som i februar godkjente president Donald Trumps utnevnelse av Ross.

Krever offentliggjøring

Australias største opposisjonsparti, Labour, krever at skattemyndighetene offentliggjør en oversikt over hvilke selskap og personer som benytter seg av skatteparadis.

Dette kommer ikke på tale, slår finansminister Scott Morrison fast.

– Jeg kommer ikke til å gjøre noe som kan undergrave et viktig informasjonsverktøy som faktisk hjelper oss med å håndheve skattelovgivningen og til å få en slutt på disse ordningene for å unndra skatt, sier han til ABC radio.

Snyltere

Også i Norge krever opposisjonen gransking etter Paradise Papers-avsløringene, der også DNB trekkes fram.

– Skatteparadis er gift for samhold og velferd i samfunnet vårt. De bidrar stort til økende ulikhet og tar penger fra velferden vår. Snyltere kan ikke få fortsette å gå fri, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB.

Hun mener regjeringen bør gjøre mer for å slå ned på det hun kaller et råttent skattesystem der vanlige folk må veie opp for de rike som slipper unna.

Skattedirektør Hans Christian Holte bekrefter at de vil se nærmere på Paradise Papers-avsløringene, blant annet for å se om noen av de norske som er navngitt har begått lovbrudd.

