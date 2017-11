Pastorens datter drept i Texas-massakren

utenriks

Frank Pomeroys datter er et av ofrene i skytemassakren i kirken First Baptist Church in Sutherland søndag.

Til nyhetsbyrået AP bekrefter moren Sherri Pomeroy at datteren deres døde i skytingen.

– Vi har mistet vår 14 år gamle datter og mange venner i dag, skriver hun i en tekstmelding til byrået.

Ekteparet Pomeroy var utenbys da skytingen fant sted.

Hvor mange drepte det er etter massakren er foreløpig usikkert. NBC skriver at det er 25 døde, mens BBC melder om 27 drepte. CBS melder i tillegg at minst 15 personer er skadd.

(©NTB)