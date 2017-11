Sør-Korea varsler sanksjoner mot Pyongyang

utenriks

Totalt er 18 nordkoreanske bankfolk, mistenkt for å være koblet til regimets våpenprogrammer, blitt svartelistet. Det skriver Sør-Koreas regjering på deres hjemmesider.

Bankfolkene er stasjonert i Kina, Russland og Libya.

– De representerer Nord-Koreas bank og er involvert i å forsyne penger for å utvikle masseødeleggelsesvåpen, uttalte en ansatt hos utenriksministeren til nyhetsbyrået Yonhap.

Sanksjonene hindrer sørkoreanere og sørkoreanske enheter fra å gjøre transaksjoner med personer på svartelisten. Det er i hovedsak en symbolsk handling på grunn av landenes fra før manglende økonomiske tilknytning. Det forventes likevel reaksjoner fra Pyongyang.

Kunngjøringen om sanksjonene kommer én dag før USAs president Donald Trump ankommer hovedstaden Seoul i Sør-Korea på hans 13 dager lange Asia-tur.

I et intervju med TV-showet «Full Measure» søndag sa Trump at han er åpen for å møte Nord-Koreas leder Kim Jong-un.

Videre fortalte han at han skal møte mange asiatiske ledere, og at han er villig til å møte alle.

– Jeg mener ikke det er en styrke eller en svakhet. Jeg mener det å sitte ned med mennesker ikke er en dårlig ting. Derfor er jeg også åpen for å møte Kim Jong-un, men jeg tror det er altfor tidlig, sa han.

(©NTB)