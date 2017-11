Theresa May vil ha slutt på ukultur og mangel på respekt

utenriks

– Det som har blitt avslørt de siste ukene har vært svært foruroligende og har forståelig nok ført til allmenn uro, sa den britiske statsministeren på en konferanse mandag kveld etter avsløringene som har rystet britisk politikk.

– Vi må etablere en ny kultur, sa May i talen og ba om at respekt må stå sentralt i offentligheten.

Flere britiske politikere har i løpet av de siste ukene gått av eller blitt suspendert som følge av anklager om seksuell trakassering eller overgrep, blant annet flere fra Mays eget parti.

Forsvarsminister Michael Fallon gikk av forrige uke etter anklager om trakassering, og statsråd Damian Green, som regnes som Mays stedfortreder, er under etterforskning for upassende tilnærmelser overfor et medlem av det konservative partiet.

I talen mandag sa May at alle må kunne føle seg sikre på at de jobber i et trygt miljø og at ofre må være trygge på at deres anklager vil bli behørig etterforsket.

– Kvinner og menn burde kunne jobbe uten trusler om eller frykt for sjikanering, mobbing eller skremsler. Men i for lang tid har de mektige kunnet misbruke sin makt, og deres ofre har ikke turt å snakke ut, sa hun.

May har oppfordret Parlamentet om å sette i verk strengere forholdsregler for å etterforske anklager om trakassering.

(©NTB)