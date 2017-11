Britisk minister ville gi bistandsmidler til den israelske hæren 

utenriks

Statsministerens kontor bekreftet tirsdag at Patel luftet ideen om å gi bistandsmidler til den israelske hæren med flere embetsfolk i sitt eget departement etter at hun hadde hemmelige møter med blant annet Israels statsminister Benjamin Netanyahu, skriver The Guardian.

Pengene skulle gå til å støtte humanitære operasjoner i den israelskokkuperte delen av Golanhøydene.

Patel er allerede under hardt press etter at hun mandag måtte beklage at hun hadde tolv hemmelig møter med israelske politikere under en ferie i Israel i august, uten at hun informerte regjeringen.

Hun har også blitt irettesatt av statsministerens kontor for at hun i et intervju med The Guardian ga inntrykk av at utenriksminister Boris Johnson og hans departement visste om møtene.

Israel tok deler av Golanhøydene fra Syria under seksdagerskrigen i 1967, noe Storbritannia aldri har anerkjent. Dermed er det i strid med britisk politikk å gi pengestøtte til den israelske hæren både på de okkuperte Golanhøydene og i andre okkuperte områder.

