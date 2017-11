Paradise Papers: Nike og Apple har sluppet unna milliarder i skatt

utenriks

Nike, som er verdens største skoprodusent, har for eksempel tjent nesten 100 milliarder kroner som de knapt har skattet av, viser lekkede dokumenter fra det internasjonale advokatbyrået Appleby.

Medier fra en rekke land har samarbeidet om de såkalte Paradise Papers-avsløringene, blant dem Aftenposten i Norge.

«Dobbelt irsk»

Ifølge journalistene har Nike gjennom årene tjent 12,2 milliarder dollar, drøyt 99 milliarder kroner, på salg i utlandet. Deres gransking, samt opplysninger fra selskapet, tyder på at skogiganten har betalt mindre enn 2 prosent skatt av dette.

Selskapet unngår beskatning blant annet ved at Nike-selskaper utenfor USA betaler royalties i milliardklassen til selskapet Nike International i skatteparadiset Bermuda. Med andre ord betaler Nike til seg selv for retten til å benytte eget varemerke.

Også Apple har benyttet seg av et smutthull i irske og amerikanske skatteregler. Denne varianten av skatteplanlegging går under navnet «dobbelt irsk», ifølge BBC.

Inntektene fra alt salg utenfor USA, som utgjør over halvparten av selskapets totale inntekter, ble kanalisert gjennom irske underselskaper som i praksis var statsløse, noe som bidro til at skatten sjelden kom over 5 prosent, og i enkelte år ble så lav som 2 prosent.

Flyttet pengene ut av EU

I tillegg har IT-selskapet flyttet sin enorme kontantbeholdning fra Irland til Jersey i Den engelske kanal. I fjor sommer kom EU-kommisjonen fram til at en avtale mellom Apple og Irland hadde gitt selskapet en ulovlig skattefordel. Irland ble pålagt å kreve inn 13 milliarder euro i skatt, pluss 1 milliard i renter. Både Apple og Irland anket avgjørelsen, men irske myndigheter har senere sagt at de vil rette seg etter pålegget.

Den siste dokumentlekkasjen avslører altså at det amerikanske selskapet har flyttet drøyt 250 milliarder dollar til Jersey. Øya – som ikke er en del av EU, selv om den er britisk territorium – fastsetter sine egne skatteregler og har nullskatt for utenlandske selskaper.

Apple sier selskapet følger alle regler, at de fortsatt er verdens største skattyter og at de har betalt rundt 35 milliarder dollar i selskapsskatt de siste årene.

