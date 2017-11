Trump har startet besøk i Sør-Korea

utenriks

Presidentens fly landet tirsdag morgen på militærbasen Osan. Første post på programmet er en lunsj med amerikanske og sørkoreanske soldater og en brifing om den militære virksomheten i landet.

Deretter skal han til Seoul der han og kona Melania blir tatt imot i presidentboligen Det blå huset og Trump skal møte sin sørkoreanske kollega Moon Jae-in. Der skal de to «finne ut av det hele», sa Trump for han tok fatt på reisen til Sør-Korea.

De to lederne skal tradisjonen tro holde en felles pressekonferanse på det som er andre stopp på den amerikanske presidentens tolv dager lange rundereise i Asia.

Beredskap

Politiet er i høyeste beredskap, og det er ventet demonstrasjoner fra både dem som støtter og dem som kritiserer den amerikanske presidenten. Mange frykter at Trumps harde linje overfor Nord-Korea fører til økt fare for krig på Koreahalvøya. Andre støtter derimot tonen han har lagt an overfor regimet i nord, som har økt tempoet i utviklingen av missiler og atomvåpen.

Trump jobber for å skaffe internasjonal støtte for ytterligere press på nordkoreanerne og har sagt at han holder alle muligheter – også militære – åpne.

Maktdemonstrasjon

I forkant av besøket til Sør-Korea har presidenten sendt brev til Kongressen der han ber om fire milliarder dollar for å styrke USAs rakettforsvar og være bedre rustet mot et mulig nordkoreansk angrep.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters vil USA de nærmeste dagen gjennomføre en øvelse med tre hangarskip og en lang rekke støttefartøyer vest i Stillehavet.

