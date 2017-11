Væpnede menn stormet TV-stasjon i Kabul

utenriks

En av angriperne utløste et bombebelte ved inngangen til bygningen til Shamshad TV. Ifølge en av de ansatte fortsatte tre angripere deretter inn i bygningen, der de forskanset seg.

– De kastet granater og skjøt, forteller reporteren Faisal Zaland, som selv greide å flykte gjennom en bakdør.

Ifølge en talsmann for innenriksdepartementet, Najib Danish, ble to vakter drept og 20 andre såret i angrepet.

Rundt 100 mennesker skal ha oppholdt seg i bygningen da angrepet fant sted, og mange hoppet ut av vinduer for å unnslippe. Andre ble holdt som gisler av angriperne.

Kontroll

Afghanske spesialstyrker kom raskt til stedet, men ble beskutt med rakettdrevne granater og automatvåpen.

Etter tre timer ble det meldt at sikkerhetsstyrkene hadde kontroll over situasjonen, og TV-stasjonen kom tilbake på lufta.

– Angrepet er over. Ifølge øverstkommanderende for spesialstyrkene er alle ansatte inne i bygningen reddet, meldte Shamshad TV.

– Dette var et angrep mot pressefriheten, men de kan ikke bringe oss til taushet, sa TV-kanalens nyhetssjef Abid Ehsas.

Ikke Taliban

Shamshad TV er en landsdekkende TV-stasjon som sender på pashto, et av Afghanistans to offisielle språk.

Taliban understreker i en kunngjøring at det ikke var de som sto bak angrepet mot den afghanske TV-stasjonen.

Den ytterliggående islamistgruppa IS hevder i en kunngjøring på sin nyhetstjeneste Amaq, gjengitt av Site Intelligence Group, at de sto bak, og at minst 20 vakter og ansatte ved Shamshad TV ble drept i angrepet.

IS tar ofte ansvaret for slike angrep og aksjoner, også når det er andre som står bak.

Tirsdagens angrep er det siste i rekken rettet mot afghanske medier og journalister. I 2016 ble sju ansatte i landets største TV-stasjon, Tolo, drept av en selvmordsbomber fra Taliban.

(©NTB)