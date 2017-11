Bagdad varsler kraftig budsjettkutt for kurderne

utenriks

I henhold til avtaler som ble forhandlet fram etter USAs invasjon i 2003, har 17 prosent av det irakiske statsbudsjettet gått til kurderne i Nord-Irak.

Neste år må kurderne klare seg med 12,6 prosent av statsbudsjettet, mener statsminister Haider al-Abadi.

Abadi understreker at budsjettkuttet ikke er straff for den kontroversielle folkeavstemningen i september, der over 90 prosent av kurderne i Nord-Irak stemte for uavhengighet fra Bagdad.

Regjeringen i Bagdad har slått fast at folkeavstemningen var grunnlovsstridig og manglet legitimitet, og irakiske sikkerhetsstyrker og alliert milits har siden rykket nordover og gjenerobret den oljerike Kirkuk-regionen som har vært på kurdernes hender siden 2014.

Ifølge Abadi ligger det en helhetlig vurdering til grunn for beslutningen om å kutte i overføringene til kurderne. Antallet innbyggere i regionen, samt andelen fattige der og ellers i Irak, er noen av kriteriene som er vurdert.

Forslaget om budsjettkutt er fortsatt til vurdering i regjeringen og må oversendes til nasjonalforsamlingen for endelig godkjennelse.

