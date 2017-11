Demokratene vant i New Jersey og Virginia

utenriks

Tirsdagens guvernørvalg i Virginia og New Jersey har fått stor oppmerksomhet i USA og regnes som en prøvestein for president Donald Trump ett år etter at han vant presidentvalget.

I New Jersey kjempet viseguvernør Kim Guadagno i motbakke etter nesten åtte år som Christies nestkommanderende. Christie, som er ferdig i januar etter å ha sittet i to perioder, var en av de mange kandidatene i republikanernes nominasjonsvalg før fjorårets presidentvalg. Den omstridte guvernøren trakk seg fra den kampen 10. februar i fjor, og to uker senere erklærte han sin støtte til Trump, til tross for at han hadde kommet med kraftig kritikk av eiendomsmagnaten fra nabostaten New York mens de to fortsatt var motstandere i kampen om nominasjonen.

Med både en upopulær guvernør og en upopulær president som partifeller, var oddsene imot Guadagno i kampen mot Murphy. For demokratene var utfordringen å omsette misnøyen med Trump til politisk gevinst, men valgresultatet viser at de har lyktes i New Yorks nabostat.

På forhånd ble det sagt at dersom Demokratene klarte å holde på guvernørposten i Virginia, ville det vise at velgerne tar avstand både fra Trumps økonomiske politikk og fra den dypt splittende og polariserende valgkampstrategien fra 2016.

For et demokratisk parti som for tiden rives av intern krangling, er valgseirene også en psykologisk viktig oppmuntring før mellomvalget til neste år. De ønsker blant annet å vise republikanerne at det har en politisk pris å støtte president Trump.

