Flere viktige valgseire for Demokratene

utenriks

Også i Virginia ble det holdt guvernørvalg tirsdag, og de to valgene har fått stor oppmerksomhet i USA. De regnes som en prøvestein for president Donald Trump ett år etter at han vant presidentvalget.

I tillegg var det ordførervalg i New York og flere andre små og store valg i landet.

Motbakke

I New Jersey kjempet viseguvernør Kim Guadagno i motbakke etter nesten åtte år som Christies nestkommanderende. Christie, som er ferdig i januar etter å ha sittet i to perioder, var en av de mange kandidatene i republikanernes nominasjonsvalg før fjorårets presidentvalg. Den omstridte guvernøren trakk seg fra den kampen 10. februar i fjor, og to uker senere erklærte han sin støtte til Trump, til tross for at han hadde kommet med kraftig kritikk av eiendomsmagnaten fra nabostaten New York mens de to fortsatt var motstandere i kampen om nominasjonen.

Med både en upopulær guvernør og en upopulær president som partifeller, var oddsene imot Guadagno i kampen mot Murphy. For Demokratene var utfordringen å omsette misnøyen med Trump til politisk gevinst, men valgresultatet viser at de har lyktes i New Yorks nabostat.

Di Blasio gjenvalgt

Tvers over Hudson-elven kan Bill de Blasio kan se fram til fire nye år som ordfører i USAs største by etter at han fikk fornyet tillit av velgerne. Den progressive demokraten vant lett over motkandidaten Nicole Malliotaki fra det republikanske partiet.

I tillegg til å være en populær ordfører, fikk de Blasio god drahjelp av mange newyorkeres misnøye med bysbarn, investor og president Donald Trump. Eiendomsmogulen vant presidentvalget for ett år siden til tross for – ikke på grunn av – velgerne i hjembyen.

Beholder Virginia

På forhånd ble det sagt at dersom Demokratene klarte å holde på guvernørposten i Virginia, ville det vise at velgerne tar avstand både fra Trumps økonomiske politikk og fra den dypt splittende og polariserende valgkampstrategien fra 2016.

For et demokratisk parti som for tiden rives av intern krangling, er valgseirene også en psykologisk viktig oppmuntring før mellomvalget til neste år. De ønsker blant annet å vise republikanerne at det har en politisk pris å støtte president Trump.

Skrev historie

Virginia sto også for en annen politisk nyhet denne valgdagen da Danica Roem ble den første åpne transpersonen som ble valgt inn i en delstatsforsamling i USA. Samtidig var aldri kjønnsidentitet noen sentral del av valgkampen hennes. I stedet har den tidligere journalisten konsentrert seg om sysselsetting, skole og trafikkproblemene i den delen av delstaten hun representerer.

Demokraten Roems motkandidat var den sosialt konservative republikaneren Bob Marshall. Han har sittet i delstatsforsamlingen siden 1992 og har tidvis vært så kontroversiell at han ofte har pådratt seg også sine egne partifellers vrede.

