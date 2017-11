Politiet: Elleve drept i Nigeria

utenriks

Angrepet skjedde onsdag om lag 30 kilometer sør for Jos, som er hovedstad i delstaten Plateau. De elleve var på vei hjem etter å ha deltatt på et landsbymarked, opplyser en talsmann for politiet, Tyopev Terna.

Ofrene antas å tilhøre det muslimske fulani-folket, en av flere etniske grupper i området.

Delstaten Plateau har i lang tid vært preget av konflikt mellom ulike folkegrupper. Området ligger midt imellom den nordlige og sørlige delen av landet. Mens innbyggerne nord i landet hovedsakelig er muslimer, er folk i sør stort sett kristne.

Fulani-folket i området livnærer seg tradisjonelt som nomader og gjetere, mens de kristne driver landbruk.

Konfliktene handler ofte om kontroll over landområder og tilgang til ressurser.

(©NTB)