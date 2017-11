utenriks

De nye serverne skal være på plass i midten av 2018, opplyser tilsynsmyndigheten Roskomnadzor.

Et krav om at sosiale medier og meldingstjenester lagrer russiske brukerdata i Russland, ble lovfestet i 2014. Kritikere frykter endringen vil gjøre brukere mer utsatt for overvåking av russiske etterretningsorganisasjoner.

Twitter har foreløpig ikke bekreftet at selskapet vil rette seg etter den russiske loven om lagring av brukerdata.

