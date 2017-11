FN frykter hungersnød i Jemen

utenriks

– Med mindre grensene gjenåpnes for hjelpeforsyninger, står vi overfor den verste sultkrisen verden har sett på flere tiår, med millioner av ofre, sier Mark Lowcock onsdag. Briten har ansvar for FNs humanitære innsats og for å koordinere nødhjelpsarbeidet i verdensorganisasjonen.

I et lukket møte uttrykte medlemmer av FNs sikkerhetsråd bekymring for «den alvorlige humanitære situasjonen» i Jemen og understreket at «det er viktig å holde alle landets havner og flyplasser i drift», opplyser rådets leder, Sebastiano Cardi.

(©NTB)