Flyktninger får frist til å forlate leir på Papua Ny-Guinea 

utenriks

Rundt 600 menn har i over ei uke bodd uten mat, vann eller strøm i leiren på Manus, som ble stengt forrige uke etter en ordre fra høyesterett på Papua Ny-Guinea. Høyesterett fastslo at leiren er ulovlig, men beboerne har nektet å flytte til tre nye midlertidige leire. Årsaken er frykt for å bli angrepet av lokalbefolkningen.

Øystatens innvandringsmyndigheter skriver i et brev torsdag at dersom det blir nødvendig, kan makt bli brukt for å flytte de som ikke selv forlater leiren. I brevet heter det også at rivingen av gjerdet rundt leiren kommer til å starte torsdag, og det advares om at «sikkerhet og trygghet ikke kan garanteres».

Flyktninger og rettighetsgrupper fordømmer myndighetenes trussel om voldsbruk.

Leiren på Papua Ny-Guinea ble etablert av Australia for å hindre at asylsøkere tok seg til landet i båter. Den er blitt kraftig kritisert av FN og menneskerettsgrupper.

Amnesty International omtaler behandlingen av flyktningene på Manus som «grusom, inhuman og nedverdigende».

(©NTB)