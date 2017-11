Frihandelens framtid under lupen når Trump deltar på APEC-toppmøte

utenriks

President Donald Trump er ventet å utbrodere USAs framtidige forhold til global frihandel når han fredag taler på APEC-toppmøtet i Vietnam.

Trolig vil han gi retorikken litt mer kjøtt på beinet når han for første gang deltar på et toppmøte i Samarbeidsorganisasjonen for Asia og Stillehavsregionen (APEC), mener analytikere.

APEC består av 21 land, som til sammen står for 60 prosent av verdens bruttonasjonalprodukt. Toppmøtet holdes denne gangen i den vietnamesiske byen Danang.

Rundreise

Trump har de siste dagene vært på statsbesøk i Japan, Sør-Korea og Kina. Onsdag besøkte han Den forbudte by, det tidligere keiserpalasset i Beijing, sammen med Kinas president Xi Jinping. De neste dagene fortsetter turen til Vietnam og Filippinene.

Under APEC-toppmøtet er det også ventet at Trump vil ha samtaler med Russlands president Vladimir Putin.

Under rundreisen i Asia har Trump vært spesielt opptatt av å samle støtte for en hard og enhetlig linje mot Nord-Korea og landets atomvåpenprogram. Men han har også langet ut mot det han kaller urettferdig handel, slik han også gjorde under valgkampen i fjor.

Ifølge Trumps sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster ønsker presidenten å hindre at andre land gir urettferdige statlige subsidier til egen industri, at de diskriminerer utenlandske selskaper og at de begrenser utenlandsk investering.

Trudeau i Hanoi

Canadas statsminister Justin Trudeau var allerede onsdag på plass i Vietnams hovedstad Hanoi. På en pressekonferanse med sin vietnamesiske motpart Nguyen Xuan Phuc tok han til orde for frihandel som skaper arbeidsplasser og vekst både i Vietnam og Canada.

Men han understreket at Canada ikke har hastverk med å signere en frihandelsavtale hvis den ikke tjener Canada og canadierne. Han framholdt også at Canada vil ta i betraktning eventuelle menneskerettighetsbrudd før en avtale inngås.

– Jeg har alltid vært veldig klar på at jeg vil stå opp for canadiske arbeidsplasser og canadiske verdier hver eneste gang vi engasjerer oss i verden, sa Trudeau.

Samme dag var APEC-landenes utenriksminister og handelsministre samlet i Danang for å bli enige om en felles erklæring som vanligvis blir offentliggjort mot slutten av toppmøtet. Målet er at den også skal inneholde et punkt om at landene er enige om å jobbe for global frihandel, selv om Trump har signalisert at han går inn for det motsatte.

