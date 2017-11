HRW ber verdenslederne ta opp rohingyaenes skjebne

utenriks

Asia-direktør Brad Adams i Human Rights Watch (HRW) trekker blant annet fram krisen rohingya-muslimene står overfor og kaller det «en av de verste menneskerettskatastrofene i Asia de seneste årene».

– Den krever felles og global handling, sier Adams.

Siden slutten av august er over 600.000 rohingyaer drevet på flukt fra Myanmar til nabolandet Bangladesh, noe som har utløst en humanitær krise.

– Målrettede sanksjoner

FN har slått fast at rohingyaene er utsatt for etnisk rensing i delstaten Rakhine, og flere statsledere har anklaget Myanmars regjeringshær for folkemord. Hærledelsen avviser anklagene og hevder at militæroffensiven i Rakhine kun er rettet mot rohingya-opprørere.

– Verdenslederne bør ikke reise hjem igjen fra disse møtene uten å bli enige om målrettede sanksjoner for å presse Myanmar til å få en slutt på overgrepene og slippe inn uavhengige observatører og hjelpeorganisasjoner, sier Adams.

Narkotika-offensiv

Samarbeidsorganisasjonen for Asia og Stillehavsregionen (APEC) består av 21 land, som til sammen står for 60 prosent av verdens bruttonasjonalprodukt. Toppmøtet holdes denne gangen i den vietnamesiske byen Danang.

HRW mener APEC-lederne også burde ta opp vertslandets fengsling av dissidenter og menneskerettsforkjempere, samt filippinske myndigheters pågående kamp mot narkotika.

Flere tusen filippinere har mistet livet under en nærmest permanent offensiv mot narkotika og kriminelle miljøer, noe president Rodrigo Duterte lovet å gjennomføre dersom han ble valgt.

– Utbredte drap på narko-mistenkte uten rettssak er ikke bare ulovlig, det er virkningsløst og grusomt, sier Adams.

Duterte har på forhånd varslet hva han kommer til å svare dersom andre statsledere tar opp menneskerettigheter med ham.

– Hold deg unna, det har ikke du noe med.

