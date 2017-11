Påstand om sexovergrep kan få rikspolitiske følger i USA

utenriks

Den republikanske kandidaten Roy Moore kjemper om en ledig plass i Senatet, men en artikkel i Washington Post har allerede fått flere republikanere til å be ham trekke seg. Avisen skriver at hele fire kvinner hevder at han la seg etter dem da de var 18 år eller yngre.

Moore var da tidlig i 30-årene og arbeidet for lokale påtalemyndigheter i Alabama.

En av kvinnene, Leigh Corfman, sier til Washington Post at Moore tok henne med seg til sitt hus i skogen ved Gadsden i Alabama da hun var 14 år gammel. Her tok han angivelig av henne bluse og skjørt og befølte henne utenpå bh-en og underbuksen.

– Jeg var ikke klar for slikt, sier Corfman til avisen.

To av de fire kvinnene sier at Moore ga dem vin selv om de var for unge til å drikke alkohol. En av dem hadde stevnemøter med Moore i flere måneder, uten at forholdet utviklet seg til mere enn kyss og klem.

Den i dag 70 år gamle Moore avviser alle påstander om utuktig oppførsel, Men Senatets flertallsleder, Mitch McConnell, er tydelig på at han må trekke seg dersom anklagene viser seg å være sanne.

Moore kjemper om en senatsplass som ble ledig da Jeff Sessions ble utnevnt til justisminister av president Donald Trump. Dersom en demokrat overtar plassen etter Sessions, vil Republikanerne sitte igjenmed et knappest mulig flertall i Senatet.

(©NTB)