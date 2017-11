Spacey klippes bort fra ferdig film

utenriks

Dermed fortsetter anklagene om seksuell trakassering å få konkrete – og potensielt svært kostbare – konsekvenser for Spacey. Han har allerede mistet hovedrollen i TV-suksessen «House of Cards» og andre filmprosjekter der han er involvert, er avlyst eller utsatt på ubestemt tid.

I «All the Money in the World» har han spilt en av hovedrollene som oljemagnaten J. Paul Getty, men nå går rollen i stedet til Christopher Plummer, opplyser anonyme kilder med nær tilknytning til filmen. Saken blir ikke enklere av at filmen er ferdig innspilt og etter planen skal ha premiere rett før jul.

Alle Spaceys scener skal spilles inn på nytt. Dert må skje på rekordtid, ettersom regissør Ridley Scott satser på å bli ferdig til premieredatoen 22. desember. De andre hovedrolleinnehaverne Mark Wahlberg og Michelle Williams må trolig også kalles inn til nyinnspillingen.

Onsdag sto ytterligere en person fram med anklager mot Spacey. En kvinne sier skuespilleren skjenket hennes 18 år gamle sønn full og deretter begikk seksuelt overgrep ved å stikke hånden i den unge mannens bukser og beføle kjønnsorganet hans. Saken er anmeldt til politiet.

