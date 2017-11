Trump og Xi i jovialt tospann tross uenighet om Nord-Korea og handel 

utenriks

Trump langet nok en gang ut mot det «svært ensidige og urettferdige handelsforholdet» mellom de to landene etter samtalene med Xi torsdag, men han la til at han ikke klandrer Kina for å ha dratt fordeler av USA.

– Når alt kommer til alt, hvem kan klandre et land for å være i stand til å dra fordeler av et annet land for å gi sine egne borgere fordeler, sa Trump da han og Xi møttes i Folkets store sal.

– Jeg gir Kina stor ankjennelse, la han til og høstet applaus.

Ifølge Trump har han og Xi gjort store framskritt når det gjelder både økonomiske og sikkerhetspolitiske spørsmål.

– Møtet var fortreffelig for å diskutere Nord-Korea. Jeg tror, i likhet med deg, at det finnes en løsning der, sa Trump henvendt til Xi.

Trumps omtale av Kina står i skarp kontrast til linjen han la seg på under valgkampen. Da uttalte han at USA var «voldtatt» av Kina, og at kineserne hadde stjålet arbeidsplassene fra amerikanerne.

– Veldig bra for begge

Under pressekonferansen med Xi torsdag ga han også uttrykk for at de to er på vei i samme retning når det gjelder å utjevne den store handelsubalansen mellom de to landene. I oktober var den på 26,6 milliarder dollar i Kinas favør, 10 prosent høyere enn for ett år siden.

– Handelen skal bli rettferdig, og det kommer til å bli veldig bra for oss begge, sa han.

Trumps utenriksminister Rex Tillerson hadde imidlertid en langt mer nøktern beskrivelse av hva USA har oppnådd, da han møtte pressen i Beijing torsdag. Han konstaterte at framgangen er «ganske liten», og han mener det er langt mer grunnleggende tiltak som må til for å få bukt med den store handelsubalansen.

I løpet av Trumps to dager i Beijing har Kina og USA signert handelsavtaler for over 250 milliarder dollar. De innebærer blant annet salg av amerikanskproduserte flymaskiner, bildeler, flytende naturgass og storfekjøtt. Dermed er det gjort avtaler verdt langt mer enn et norsk statsbudsjettet. Xi har også lovet bedre tilgang for utenlandske selskaper som ønsker å investere i Kina.

– Ulike strategier

Tillerson erkjente også at USA og Kina både har ulike strategier og tidsperspektiv når det gjelder kinesiske tiltak for å stanse Nord-Koreas atomvåpenprogram. Men han insisterte på at landene er på samme spor.

Før møtet med Xi rullet kineserne ut den røde løperen for Trump, som fikk en storslått velkomstseremoni der den kinesiske garden spilte både den amerikanske og kinesiske nasjonalsangen, kanoner ble avfyrt, soldater marsjerte og barn viftet med amerikanske og kinesiske flagg.

Trumps besøk i Beijing har vært nøye planlagt fra kinesisk hold.

– De har ikke oversett at denne presidenten er spesielt mottakelig for smiger, sier Lindsey Ford ved Asia Society Policy Institute i Washington. Hun mener at spesielt kineserne vil gjøre alt for å forsøke å gi næring til Trumps ego.

Og Trump har latt seg imponere.

– Militærparaden denne morgenen var vidunderlig. Og verden ser på, sa Trump etter velkomstseremonien torsdag morgen. Han erklærte også at mottakelsen i Beijing har gitt ham minner han aldri vil glemme.

