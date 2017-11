SOHR: IS har gjenerobret halvparten av syrisk grenseby

utenriks

– IS startet motangrepet torsdag kveld og tok tilbake over 40 prosent av byen Albu Kamal, sier Rami Abdulrahman, leder for den britisk-baserte gruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Albu Kamal ligger øst i Syria ved grensen til Irak. Tidligere har IS mistet kontrollen over alle andre byer de har kontrollert i Syria og Irak.

Denne uken opplyste den syriske hæren at IS også har mistet kontrollen over Albu Kamal, og i den forbindelse erklærte den seier over IS etter tre år med krig.

