Trump ber republikansk kandidat trekke seg dersom sexanklager stemmer

En kvinne fra Alabama hevder at Moore utsatte henne for seksuelle overgrep da hun var 14 år. Dette skal ha skjedd rundt 1980.

Leigh Corfman forteller til Washington Post at Moore tok henne med seg hjem, kledde av henne bluse og skjørt og befølte henne utenpå bh-en og trusen.

Tre andre kvinner anklager også Moore, som nå er 70 år gammel, for å ha kommet med tilnærmelser da de var under 18 år. Dette skal ha skjedd mens Moore arbeidet for påtalemyndigheten i Alabama.

Moore avviser anklagene, men republikanernes flertallsleder i Senatet, Mitch McConnell, ber ham trekke seg som kandidat dersom anklagene er sanne. Det samme gjør nå president Donald Trump.

– I likhet med de fleste amerikanere, mener presidenten at gamle anklager alene ikke skal være nok til å ødelegge en persons liv, sier Trumps talskvinne Sarah Huckabee Sanders.

– Dersom anklagene er sanne, mener presidenten at Moore må gjøre det eneste riktige og trekke seg, legger hun til.

Moore kjemper om senatsplassen som ble ledig da Jeff Sessions ble utnevnt til justisminister. Dersom en demokrat overtar plassen etter Sessions, vil Republikanerne sitte igjen med et knappest mulig flertall i Senatet.

