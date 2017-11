Trump skal ikke ha møte med Putin i Vietnam

utenriks

Det har lenge vært uklart om USAs og Russlands president skulle ha et møte i Vietnam. Trump sa selv før han la ut på sin 13 dager lange Asia-reise at det lå an til et møte med den russiske presidenten, og onsdag opplyste russiske myndigheter at et slikt møte trolig ville finne sted under toppmøtet i Da Nang.

– De holder på å bli enige om tidspunktet for møtet, som skal foregå 10. november, sa Putins rådgiver Jurij Usjakov.

Noen timer senere fastholdt USAs utenriksminister Rex Tillerson at det fra amerikansk side fortsatt ikke var tatt noen beslutning om et slikt møte, og fredag morgen slo Trumps talskvinne Sarah Huckabee Sanders at det ikke blir noe eget møte mellom de to presidentene under oppholdet i Vietnam.

Travle møteplaner

– Når det gjelder møtet med Putin, så var dette aldri bekreftet, og det vil ikke finne sted på grunn av travle møteplaner på begge sider, sa hun få minutter før flyet med Trump landet i Da Nang.

Sist Trump og Putin møttes ansikt til ansikt var under G20-toppmøtet i Tyskland i juli. Forholdet har siden blitt stadig mer anstrengt, først og fremst som følge av påstander om at Trumps valgkampstab samarbeidet med Russland om å sverte Hillary Clinton før fjorårets presidentvalg i USA.

Påstandene granskes nå av Kongressen, og Trump og hans nærmeste har forsøkt å bagatellisere kontakten og distansere seg fra russerne.

Syria-samtaler

I forkant av APEC-toppmøtet var det ventet at Trump og Putin ville møtes for å diskutere krigen i Syria, der IS nå langt på vei er nedkjempet og president Bashar al-Assad med russisk støtte i økende grad framstår som seirende.

Amerikanske tjenestemenn bekreftet torsdag at de to landene i lengre tid har forhandlet, først og fremst for å unngå direkte sammenstøt i Syria, men også for å få i stand en avtale som reduserer voldsbruken.

USA håper også at Russland skal bidra til å begrense Irans innflytelse i landet, der de i likhet med russerne står på Assads side i krigen.

Nord-Korea

Det var også ventet at Trump og Putin ville diskutere konflikten med Nord-Korea, etter at den amerikanske presidenten under besøket i Beijing tidligere i uka flere ganger oppfordret Kina og Russland til å bryte med landet.

Trump truet i september med å stanse all handel «med land som har handelssamarbeid med Nord-Korea», noe som først og fremst vil ramme Kina som står for rundt 90 prosent av denne handelen.

Både Kina og Russland fastholder at de etterlever sanksjonene FNs sikkerhetsråd har innført mot Nord-Korea.

