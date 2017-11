IS skal ha gjenerobret Albu Kamal

utenriks

Det melder eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), som henter sine opplysninger fra et kildenettverk inne i det krigsherjede landet.

Gruppa melder også at minst 26 sivile er drept av artilleriild og russiske luftangrep mot flyktningleirer og landsbyer like i nærheten av byen.

Albu Kamal ligger i provinsen Deir al-Zor øst i Syria, like ved grensa til Irak. Tidligere har IS mistet kontrollen over alle andre byer de har kontrollert i Syria og Irak, og syriske regjeringsstyrker er på offensiven for å slå gruppa helt tilbake.

Motangrep

– IS har gjenerobret hele Albu Kamal, og syriske regjeringsstyrker og allierte militsgrupper står mellom en og to kilometer fra bygrensa, sier SOHR-leder Rami Abdulrahman.

IS iverksatte torsdag kveld et kraftig motangrep i den syriske byen få timer etter at gruppa ble drevet ut av regimestyrkene. Det startet like etter at den syriske hæren hadde erklært seier over IS etter tre års krig.

– Flyktningleirer truffet

Landsbyene i nærheten og flyktningleirene i området er fulle av folk som har flyktet fra kampene i Albu Kamal.

– 15 sivile, blant dem sju barn, er drept i bombeangrep mot en flyktningleir i Al-Sukkariyah vest for byen, sier Abdulrahman. Ifølge SOHR er elleve også drept i bombardementet av en gruppe landsbyer og en flyktningleir om lag 50 kilometer nordvest for Albu Kamal. Blant ofrene her skal det være to barn.

SOHR identifiserer flyene som utfører angrepene gjennom analyse av flytype, sted, rute og våpentypene som er brukt.

Mediagruppen DeirEzzor24 melder også om de sivile dødsfall, og sier at hele familier ble drept i angrepene mot Al-Sukkariyah.

Kamper i Irak

Like over grensa til Irak er det også en stor offensiv mot IS i gang. Regjeringsstyrkene rykket lørdag fram for å erobre de siste områdene ekstremistgruppa kontrollerer i områdene ved Rawa og Rumana.

De irakiske styrkene støttes av militssoldater som er rekruttert blant lokale sunnimuslimske stammer, ifølge den irakiske generalen Abdelamir Yarallah.

Regjeringsstyrkene dro utenom disse områdene da de i forrige uke gjenerobret grensebyen al-Qaim.

IS kontrollerte tidligere store områder både i Irak og Syria, og gruppa hevdet å ha opprettet et nytt kalifat. Etter mange nederlag på slagmarken det siste året sitter ekstremistene bare igjen med noen små områder nær grensa mellom de to landene.

(©NTB)