Prins Charles overtar symboltung oppgave

Årsdagen for slutten på første verdenskrig, 11. november, er britenes nasjonale minnedag for alle som har falt i væpnede konflikter. Kransenedleggelsen er også en av de viktige årvisse anledningene når folket kan se monarken på offisielt oppdrag. I løpet av sine 65 år på tronen, har dronning Elizabeth bare vært borte fra seremonien seks ganger; to ganger var hun gravid, mens hun var i utlandet de fire andre gangene.

Derfor blir det lagt merke til at hun nå overlater jobben til sin 69 år gamle sønn, den «evige kronprinsen». Mange ser det som et tydelig tegn på at dronningen gradvis trer tilbake mens Charles får en mer fremtredende rolle. Dronningen skal fortsatt overvære seremonien fra en balkong i utenriksdepartementet, ved siden av gemalen prins Philip, som har trukket seg fra offisielle oppdrag.

– Det er mye hun kan gjøre for å gradvis og uformelt redusere sin offentlige rolle, noe dette er et godt eksempel på, sier Bob Morris ved University College London.

De formelle pliktene er det derimot ikke noe spørsmål om å gi fra seg. Eksperter sier Elizabeth har sverget på at hun skal tjene folket livet ut. For britenes eldste monark noensinne er det derfor uaktuelt å abdisere eller la Charles styre som regent.

