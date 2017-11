Sivile såret i angrep i Jemen

utenriks

Angrepet var rettet mot landets hovedstad, Sanaa. Det traff et boligområde i nærheten av forsvarsdepartementet.

– Jeg satt hjemme og hørte først at departementet ble angrepet. Alle var redde. Få minutter senere kom et nytt angrep, som rammet huset til naboen min. Hele huset ristet, forteller Mohammed Aatif, som bor i området. Han sier det er et enormt krater der naboens hus sto. I tillegg er det skader på flere andre hus.

Minst tre personer er såret, men vitner sier tallet kan stige etter hvert som folk hentes ut av ruinene.

Forsvarsdepartementet har også tidligere vært mål for angrep, og bygningen har store skader. Det seneste angrepet kom mens spenningen øker mellom Saudi-Arabia og erkefienden Iran, som støtter houthiopprørerne i Jemen. Saudi-Arabia og landets allierte har stengt grensene til Jemen etter at opprørerne avfyrte en rakett mot den saudiarabiske hovedstaden Riyadh. Houthiene har varslet flere angrep som svar på blokaden.

