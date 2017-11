Jordskjelv med en styrke på 7,2 rystet Nord-Irak

utenriks

Iransk TV melder at skjelvet hadde en styrke på 7,4, men det er uklart hvem som har gjort målingen. Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS setter også styrken til 7,2.

Skjelvet hadde sitt senter 19 kilometer under jordoverflaten i nærheten av byen Halabja, tett opp mot grensen til Iran. Fra området meldes det om strømbrudd, og i Iran har mange rømt ut av husene sine. Irakisk TV melder at det er skader i åtte byer, og at redningsmannskaper har rykket ut.

Så langt er det ikke kommet meldinger om skadde eller omkomne, men jordskjelvet kunne merkes fra Libanon til Abu Dhabi i De forente arabiske emirater. European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) skriver på Twitter at skjelvet kunne merkes opptil 1.500 kilometer unna, og at 180 millioner mennesker kan ha kjent rystelsene.

I området der det hadde sitt episenter bor det imidlertid et fåtall, men ifølge EMSC er det sannsynlig at bygninger er skadd.

(©NTB)