Duterte sang for Trump: Du er lyset

Duterte vartet opp med en duett av låta «Ikaw», sammen med artisten Pilita Corrales under en middag søndag. Ifølge The Guardian starter et av versene presidenten sang med teksten «Du er lyset i verdenen min, halvparten av mitt hjerte».

I salen satt lederne for landene som deltar på toppmøtet i Sammenslutningen av sørøstasiatiske nasjoner (ASEAN), deriblant USAs president Donald Trump, som hadde orkesterplass til framføringen.

– Mine damer og herrer, jeg sang uoppfordret, etter ordre fra USAs president, sa Duterte etterpå. Det ble møtt med latter fra de andre gjestene og et smil fra Trump selv.

