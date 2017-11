Følelsesladde markeringer to år etter terroren i Paris

utenriks

130 mennesker ble drept da en rekke IS-tilhengere utstyrt med skytevåpen og bomber gikk til angrep på utesteder og restauranter i det som er det verste terrorangrepet i fransk historie.

Mandag var det nøyaktig to år siden det som for mange startet som en hyggelig kveld ute på byen, ble forvandlet til et skrekkinngytende blodbad.

Vaktholdet var svært strengt idet Frankrikes president Emmanuel Macron la ned kranser på flere av åstedene og holdt ett minutts stillhet sammen med pårørende og flere andre politikere. Minnehøytidelighetene var dempet, i tråd med ønskene fra ofrenes familier.

Eagles of Death Metal

Markeringene kulminerte ved rådhuset i bydel 11, 500 meter fra konsertlokalet Bataclan, der det amerikanske bandet Eagles of Death Metal overraskende dukket opp og spilte to låter, to år etter at konserten deres endte med 89 drepte og flere hundre sårede fans.

– Den eneste grunnen til at vi fortsatt står her, er at dere fortsatt elsker rock 'n' roll, sa vokalisten Jesse Hughes, som etter framføringen delte ut hvite roser til de frammøtte.

Krans ved stadion

Markeringene begynte ved Stade de France i forstaden Saint Denis rett nord for Paris, der alarmen gikk først. Her sprengte tre menn seg etter at de mislyktes med å ta seg inn på arenaen og privatlandskampen mellom Frankrike og Tyskland. En bussjåfør med portugisisk bakgrunn var den eneste som ble drept.

I et intervju forteller ekspresident François Hollande, som så kampen sammen med Tysklands statsminister Angela Merkel, at han hørte lyden av eksplosjonene utenfor stadion. Men han sier at han lot være å flykte, slik at ingen skulle tro at det var en risiko for publikum.

– Den avgjørelsen sparte helt sikkert liv, sier han til TV-stasjonen France 2

Utesteder

Etter å ha lagt ned en krans ved stadion sammen med ordføreren i Saint Denis, Laurent Russier, fortsatte Macron til baren Le Carillon og restauranten Le Petit Cambodge i bydel 10, der angriperne åpnet ild mot folk som spiste og drakk på uteserveringene.

Her la han ned en krans sammen med ordføreren i Paris, Anne Hidalgo, etter at navnene på de 29 ofrene var lest opp. Ekspresident François Hollande var også til stede ved markeringene, i likhet med Macrons kone Brigitte.

– Trusselen er åpenbart fortsatt høy, sa statsminister Édouard Philippe til radiostasjonen France Inter mandag morgen.

Unntakstilstand

Alle unntatt én av angriperne ble drept, men franske etterforskere jakter fortsatt på personer som kan ha vært involvert i angrepet, og det er sider ved angrepet som myndighetene mener ikke er oppklart.

Angrepene førte til at franske myndigheter innførte unntakstilstand. Den ble først opphevet for to uker siden, men ble da erstattet med en omstridt, permanent lov som gir politiet videre fullmakter overfor alle som er mistenkt for bånd til ytterliggående islamisme.

