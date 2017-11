Internerte migranter i Libya får løfter om hjelp

utenriks

Flyktningenes skjebne i interneringsleirer i Libya, der det ifølge FN nå sitter minst 17.000 mennesker, var hovedtema da representanter for 16 land sør og nord for Middelhavet møttes i Bern i Sveits mandag.

EU-kommisjonen, FN og Røde Kors var også med på møtet i regi av Central Mediterranean Contact Group (CMCG), som munnet ut i en slutterklæring.

Må slippe ut

I erklæringen krever partene at kvinner, barn og andre sårbare grupper slippes ut av de libyske interneringsleirene, og at hjelpeorganisasjoner får tilgang til leirene.

Ministrene som deltok på møtet i Bern, tar samtidig til orde for å styrke politiets kapasitet i landene mennesker flykter fra, eller som de flykter via, noe som begrunnes med et ønske om å bekjempe menneskesmugling.

Det loves også å styrke konsulattjenestene i migrantenes hjemland, slik at de som ønsker å returnere, enklere skal kunne gjøre det.

Umenneskelige forhold

Menneskerettighetsgrupper har rettet krass kritikk mot Italia, som har rustet opp den libyske kystvakten og alliert seg med væpnede libyske grupper som nå patruljerer strendene og stanser de som forsøker å ta seg sjøveien til Europa.

De som stanses, plasseres i interneringsleirer som ifølge hjelpeorganisasjoner kontrolleres av kriminelle og der forholdene beskrives som umenneskelige.

– Vi risikerer at vår tid vil bli husket som er mørkt kapittel i Europas historie, sier Sveits' president Simonetta Sommaruga, som var vert for mandagens møte.

Ansvar for elendighet

Europeiske selskap bærer et ansvar for elendigheten som rår i mange afrikanske land, ettersom de utnytter landenes naturressurser uten at innbyggerne får sin rettmessige del av inntektene, påpekte Sommaruga.

For å bremse strømmen av flyktninger og migranter nordover, bør myndighetene i afrikanske land på sin side trappe opp kampen mot korrupsjon og styrke rettssikkerheten, mener den sveitsiske presidenten.

Ingen festning

EUs innvandringskommissær Dimitris Avramopoulos oppfordret mandag landene i kontaktgruppen til å gi opphold til ytterligere 50.000 flyktninger som nå er strandet underveis.

Han understreket samtidig at EU ikke er noen festning og viste til at 720.000 flyktninger fikk innvilget asyl eller permanent opphold i 2016.

Siden januar har 114.000 flyktninger og migranter ankommet kysten av Italia, og en stor del av dem kommer fra land som Nigeria, Guinea og Elfenbenskysten. FN anslår at minst 3.000 mennesker har mistet livet underveis.

Siden juli har antallet ankomster falt kraftig etter avtalen italienske myndigheter inngikk med libyske myndigheter og libysk milits.

(©NTB)