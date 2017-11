Leter etter overlevende etter kraftig jordskjelv i Iran og Irak

utenriks

Mandag formiddag var 328 mennesker bekreftet døde i Iran. Men innenriksminister Abdolreza Rahmani Fazli sier at dødstallet ventes å fortsette å stige. Ifølge statlig iransk TV er rundt 3.950 personer skadd.

De aller fleste av ofrene befant seg i Kermanshah-provinsen i Iran, opplyser lokale myndigheter.

– Det er fortsatt mennesker begravet i ruinene. Vi håper dødstallet og antall skadde ikke vil stige altfor mye, men det vil stige, sier viseguvernør Mojtaba Nikkerdar i Kermanshah. Han opplyser at det jobbes med å sette opp nødhjelpsleire i området.

Beredskap

På andre siden av grensen, i et mindre befolket område, opplyser Iraks helsedepartement at åtte mennesker mistet livet. Over 500 er skadd, ifølge innenriksdepartementet i landet.

Statsminister Haider al-Abadi har bedt det irakiske sivilforsvaret og andre relevante institusjoner om å rykke ut til områdene rammet av naturkatastrofen.

Ifølge det iranske nyhetsbyrået IRNA er 30 Røde Kors-team sendt til jordskjelvområdet. Generalsekretær i danske Røde Kors, Anders Ladekarl, sier ifølge Ritzau at de er godt forberedt på jordskjelv i Iran.

– Dessverre er vi alt for forberedt på jordskjelv i Iran. Iran er et land som blir rammet av flere hundre jordskjelv i året, derfor er beredskapen høy. Det er grunnen til at vi kan sende ting raskt, sier Ladekarl.

Røde Kors samarbeider med Røde Halvmåne i området. Norske Røde Kors skriver på Twitter at Iransk Røde Halvmåne sendt ut 174 redningsteam, samt 17.000 tepper og 7.000 telt.

Redningsarbeid

Irakisk TV melder at det er skader i åtte byer, og det er byen Darbandikhan som skal være hardest rammet.

Kurdistans helseminister Rekwat Hama Rasheed sier situasjonen i byen Darbandikhan er kritisk, ifølge Reuters. Blant annet fikk hovedsykehuset i området store skader i skjelvet, og det mangler strøm, sier Rasheed.

I Iran ser det ut til at skjelvet gikk hardest ut over området rundt byen Sarpol-e Zahab i Kermanshah-provinsen. Der mistet minst 236 personer livet.

Kokab Fard var blant dem som måtte flykte fra boligen sin i byen sendt søndag.

– Rett etter jeg klarte å komme meg ut, kollapset bygningen, sier Fard.

Stort område

Jordskjelvet rystet det fjellrike grenseområdet klokken 21.18 søndag kveld, og det meldes om skader og strømbrudd flere steder. Ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS hadde skjelvet en styrke på 7,3.

Skjelvet hadde sitt senter 19 kilometer under bakken i nærheten av den irakiske byen Halabja i provinsen med samme navn, tett opp mot grensa til Iran.

European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) skriver på Twitter at skjelvet kunne merkes helt fra Libanon til Abu Dhabi, og at 180 millioner mennesker kan ha kjent rystelsene.

Det er meldt om minst 100 mindre etterskjelv.

