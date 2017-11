Nordkoreansk soldat hoppet av til Sør-Korea

utenriks

Soldaten ble skutt og såret av en av sine nordkoreanske medsoldater da han flyktet over grensen i grensebyen Panmunjom, opplyser det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap mandag.

Soldaten ble brakt til sykehus. Det er ikke opplyst hvor alvorlig såret han er.

Det hender en sjelden gang at nordkoreanske soldater hopper av langs den demilitariserte sonen. Men det er ytterst sjeldent at det skjer i Panmunjom, som er en stor turistattraksjon. I juni klarte to soldater å ta seg over grensen til sør. Men det skjedde et annet sted enn i Panmunjom.

Den demilitariserte sonen strekker seg om lag to kilometer inn på begge sider av selve grenselinjen.

Om lag 30.000 nordkoreanere har hoppet av til Sør-Korea siden slutten på Koreakrigen i 1953, men de aller fleste har flyktet fra hjemlandet via Kina.

