Over 200 døde etter jordskjelv i Iran og Irak

Ifølge Irans innenriksminister, Abdolreza Rahmani Fazli, er det ventet at dødstallet vil fortsette å stige.

Jordskjelvet rammet det fjellrike grenseområdet klokken 21.18 søndag kveld, og det meldes om skader og strømbrudd flere steder. Ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS hadde skjelvet en styrke på 7,3.

Skjelvet hadde sitt senter 19 kilometer under bakken i nærheten av byen Halabja i provinsen med samme navn, tett opp mot grensen til Iran.

Fanget i ruinene

Minst 200 personer er bekreftet omkommet, opplyser iranske myndigheter. Minst 141 av dem i Kermanshah-provinsen i Iran, opplyser lokale myndigheter. Over 97 av dem i byen Sarpol-e Zahab.

– Det er fortsatt mennesker begravet i ruinene. Vi håper dødstallet og antall skadde ikke vil stige altfor mye, men det vil stige, sier viseguvernør Mojtaba Nikkerdar i Kermanshah. Han opplyser at det jobbes med å sette opp nødhjelpsleire i området.

Byene Qasr-e Shirin og Azgaleh er hardest rammet, ifølge det iranske nyhetsbyrået IRNA.

Redningsarbeid

Irakisk TV melder at det er skader i åtte byer, og det er byen Darbandikhan som skal være hardest rammet. Det er så langt meldt om seks døde på den irakiske siden av grensen.

I begge landene har redningsmannskaper rykket ut.

– Det er vanskelig for redningsmannskapene å ta seg fram til landsbyene ettersom flere av veiene er sperret som følge av skred, opplyser Irans nødhjelpssjef Pir Hossein Koolivand.

Ifølge den iranske innenriksministeren vil redningsarbeidet begynne for fullt når det blir lyst mandag morgen.

– Nattemørket gjør det vanskelig for helikoptrene å fly til de rammede områdene, sier innenriksministeren. Han bekrefter at flere veier er sperret og understreker at de er bekymret for de avsidesliggende landsbyene.

Sover ute

I Irak valgte mange å sove utendørs i frykt for etterskjelv.

– Alle står utenfor husene sine, og det er kaldt her nå. Folk har tatt med tepper, puter og varme klær for å sove ute i natt, sier en reporter for Sveriges Radio, som befinner seg i Halabja.

Også i Iran har mange forlatt husene sine, og både i Kermanshah og Ilham holdes alle skoler stengt mandag.

Stort område

European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) skriver på Twitter at skjelvet kunne merkes opptil 1.500 kilometer unna, og at 180 millioner mennesker kan ha kjent rystelsene.

I Bagdad kunne jordskjelvet merkes i rundt 20 sekunder, og i Suleimania-provinsen, som ligger i Iraks kurdiske region, har skjelvet forårsaket enkelte mindre skader på eiendom. Da skjelvet inntraff, løp folk ut på gaten.

– Akkurat her er det vel ingen høyhusbebyggelse, men husene er ikke konstruert for å stå imot så kraftige skjelv. Dette er et like kraftig skjelv som det i Haiti som kostet 250.000 menneskeliv, sier seismolog Ari Tryggvason ved Uppsala universitet.

Ifølge nyhetsbyrået ISNA kunne skjelvet merkes i flere byer vest i Iran. Skjelvet var også merkbart i sørøstlige deler av Tyrkia.

