Paris markerer toårsdag for terrorangrep

130 mennesker ble drept i angrepet som ble gjennomført av en rekke IS-tilhengere utstyrt med skytevåpen og bomber.

Markeringene mandag var enkle og nedtonet i tråd med ønskene fra ofrenes familier.

President Emmanuel Macron og ordføreren i Saint Denis, Laurent Russier, la først ned en krans utenfor Stade de France, der det første angrepet fant sted. Her sprengte tre menn seg i luften etter at de mislyktes med å ta seg inn på selve arenaen der det ble spilt en privatlandskamp mellom Frankrike og Tyskland. En bussjåfør som hadde kjørt publikum til arenaen, ble drept.

Macron fortsatte mandag morgen videre til bydel 10 i Paris, der angripere åpnet ild mot personer som satt på en uteservering. Her la han ned en krans sammen med ordføreren i Paris, Anne Hidalgo, etter at navnene på ofrene var lest opp og det var holdt ett minutts stillhet.

Ekspresident François Hollande var også til stede, i likhet med Macrons kone Brigitte og flere andre tjenestemenn.

Angrepet mot konsertstedet Bataclan krevde flest ofre, hele 89 mennesker ble drept under konserten med det amerikanske bandet Eagles of Death Metal. I tillegg slo de ytterliggående islamistene til mot en rekke andre kafeer og restauranter.

