Polske myndigheter: Massedemonstrasjon var først og fremst patriotisme 

Over 60.000 personer marsjerte gjennom gatene i Warszawa på den polske uavhengighetsdagen lørdag, hvor slagord som «gud, ære og fedreland» runget i gatene.

Mandag omtaler det polske utenriksdepartementet marsjen som en «feiring av polakker, med ulike ståsteder, samlet rundt fellesverdier som frihet og lojalitet til et uavhengig hjemland».

Familier med barn og eldre deltok i marsjen, men også unge menn med bannere med slagord for et hvitt Europa var på plass. Enkelte hadde også med seg det keltiske korset, et symbol som blant annet har blitt brukt av nasjonalister.

Markeringen ble organisert av grupper med røtter som kan spores tilbake til nasjonalistiske og antisemittiske grupper fra før andre verdenskrig.

Talsmann for Israels utenriksdepartement, Emmanuel Nahshon, omtaler markeringen som «en farlig marsj med ekstreme og rasistiske elementer». Det polske utenriksdepartementet mener marsjen ikke kan defineres basert på enkelte «tilfeldige» elementer.

For å understreke det departementet sier er Polens holdning til ekstremisme, trekkes det fram at de motsatte seg at den amerikanske nasjonalisten Richard Spencer skulle besøke landet. Høyrenasjonalisten Spencer, som regnes som sjefideologen til høyreekstreme grupper i USA, skulle ha deltatt på en konferanse i landet dagen før marsjen.

