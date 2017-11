FN kaller EUs samarbeid med Libya for umenneskelig

utenriks

EU har alliert seg med den libyske kystvakten i et forsøk på å hindre potensielle asylsøkere i å ta seg sjøveien til Europa. Men dette er en politikk som fører til at migranter og flyktninger blir ført tilbake til grusomme fengsler i Libya, ifølge FN.

– Lidelsene til migrantene som holdes fanget i Libya, er en krenkelse av menneskeheten, sier Zeid i en uttalelse som retter krass kritikk mot EUs flyktning- og innvandringspolitikk.

Menneskerettsorganisasjoner og hjelpearbeidere har lenge advart om at migranter som blir plukket opp i Middelhavet, sendes tilbake til vold, mishandling og utnytting i Libya.

Uttalelsen fra FNs menneskerettighetssjef kommer dagen etter at europeiske og afrikanske ledere møttes i Bern i Sveits for å drøfte krisen. Med på møtet var også representanter fra FN og Røde Kors.

EUs mål er å etablere et asylsystem i afrikanske land og å sørge for at så mange migranter og flyktninger som mulig reiser tilbake til hjemlandene frivillig før de når Europa.

Så langt har imidlertid de aller fleste blitt sittende i fangeleirer i Libya, som voktes av de samme væpnede militsene som har tjent store penger på menneskesmugling.

Ifølge FNs anslag sitter det nå minst 17.000 mennesker i disse leirene.

Siden årsskiftet har minst 3.000 mennesker druknet under overfarten mellom Nord-Afrika og Europa, ifølge FN-anslag. 114.000 flyktninger og migranter har samtidig ankommet kysten av Italia, men ankomstene er blitt kraftig redusert etter at Italia med EUs samtykke innledet samarbeidet med den libyske kystvakten i sommer.

