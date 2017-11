Iranske jordskjelvofre ber om mer hjelp 

utenriks

Minst 530 mennesker omkom i søndagens jordskjelv, som ble målt til 7.3 og som rammet Kermanshah-regionen ved grensa til Irak aller hardest. Rundt 8.000 iranere ble skadd i dette området.

I Irak kostet skjelvet ni menneskeliv, mens rundt 500 ble skadd. Områdene som ble rammet der, er tynnere befolket og de materielle ødeleggelsene langt mindre.

De materielle ødeleggelsene i Iran er derimot store og tusenvis av familier har mistet hjemmene sine. Mange av dem bodde i såkalte Maskan-e Mehr-boligblokker som ble bygd under tidligere president Mahmoud Ahmadinejad i årene 2005 til 2013.

Fattige

Gunstige lån fra myndighetene ga mange fattige iranere anstendige boforhold i slike boligblokker, som ifølge myndighetene skulle tåle jordskjelv målt til hele 8.0. Det gjorde de ikke, og mange av dem som nå har mistet hjemmene sine, føler seg lurt.

– Vi var lykkelige fordi vi hadde tatt steget ut av fattigdom, forteller Ali Biabani i Sarpol-e Zahab, en by med 85.000 innbyggere der minst 280 mennesker omkom i skjelvet.

Han mistet hjemmet sitt og står i likhet med mange andre på bar bakke etter skjelvet.

Shahid Shiroudi bodde også i en slik blokk og føler seg lurt av myndighetene.

– Se, alt er ødelagt. Regjeringen kunne i det minste slå en strek over boliglånene våre, sier han.

Krever svar

Irans president Hassan Rouhani besøkte Sarpol-e Zahab tirsdag og gikk også hardt ut mot forgjengeren Ahmadinejad.

Mens mange privateide boligblokker sto imot jordskjelvet, raste blokker bygd av myndighetene sammen, konstaterte Rouhani.

– De skyldige må finnes og vises fram for innbyggerne, sa den iranske presidenten.

Byggeprogrammet ble imidlertid kraftig kritisert av eksperter som mente at bygningene hadde altfor dårlig kvalitet, og som fryktet en katastrofe.

Dårlige bygninger

Iranske redningsarbeidere og innbyggere leter fortsatt i ruinene, men håpet om å finne flere overlevende er nå ute.

Jordskjelvet forårsaket store skader i sju iranske byer og nesten 2.000 landsbyer, og enkelte landsbyer er ifølge myndighetene nærmest slettet fra kartet.

Myndighetene anslår at rundt 12.000 boliger ble lagt i grus, mens 15.000 andre fikk skader under skjelvet

Iran har takket nei til hjelp fra utlandet og opplyser at de har nok ressurser til å håndtere katastrofen på egen hånd.

Overnatter ute

Titusener av iranere har overnattet under åpen himmel siden skjelvet, av frykt for at flere bygninger skal rase. Området er rammet av rundt 200 etterskjelv.

Iranske myndigheter planlegger å sette opp 22.000 telt for å huse de hjemløse jordskjelvofrene, og landets forsvar bistår i hjelpearbeidet.

Ifølge det offisielle nyhetsbyrået IRNA er 30 team fra Irans Røde Halvmåne også sendt til området.

(©NTB)