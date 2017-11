Peter Madsen går frivillig med på enda en måned bak murene 

utenriks

Det betyr at fengslingsmøtet som skulle vært holdt i København onsdag, ikke blir noe av. Madsen er siktet for å ha drept den svenske journalisten og partert henne og dumpet levningene i sjøen. Madsen har innrømmet partering, men har kategorisk avvist at han drepte Wall.

Madsens advokat Betina Hald Engmark sier at det ikke er kommet noe nytt fram som tyder på at Madsen ville ha sluppet fortsatt varetektsfengsling.

– Når man er i en situasjon der det ikke har kommet noe avgjørende nytt fram, som kan tale for noe annet, så har vi i hvert fall i denne omgangen valgt å gi en frivillig fristforlengelse, sier Hald Engmark til Ekstra Bladet.

Nye forklaringer

Den forlengede varetektsfengslingen vil vare i fire uker, fram til 13. desember, ifølge påtalemyndigheten. Det er andre gang at Madsen går med på en frivillig varetektsfengsling.

Innen nyttår regner påtalemyndigheter med å ha avgjort hvorvidt Madsen skal tiltales og eventuelt hva han nøyaktig skal tiltales for.

Det er allerede reservert tid i Københavns Byret til rettssaken, som etter planen skal begynne 8. mars 2018. Siste planlagte rettsmøte er 25. april 2018.

Madsen har stadig kommet med nye forklaringer siden han ble pågrepet av politiet 10. august etter at ubåten han selv har bygget, sank i Køge Bugt utenfor den danske hovedstaden.

Ulike forklaringer

Først hevdet han å ha satt den svenske journalisten i land ved en restaurant i København kvelden før. Etter at Walls parterte overkropp ble funnet i sjøen, endret han forklaring og sa at hun døde i ubåten som følge av at hun fikk en luke i hodet. Han har også sagt at han begravde henne til sjøs fordi han fikk panikk.

Madsen innrømmet i midten av oktober at han parterte den svenske journalisten etter at dykkere fant hodet og beina hennes.

Kim Walls armer og hennes og Madsens mobiltelefoner er fortsatt ikke funnet. Ifølge Ekstra Bladet skal svenske likhunder enda en gang til Danmark for å hjelpe til i etterforskningen.

Wall ble med Madsen på en tur i ubåten for å lage reportasje om den eksentriske oppfinneren.

