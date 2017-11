Trumps sønn hadde kontakt med WikiLeaks før valget

utenriks

Tidsskriftet The Atlantic avslører i sin siste utgave at Donald Trump jr. ble kontaktet av WikiLeaks på Twitter før presidentvalget i USA og at han svarte imøtekommende på flere forespørsler han fikk.

WikiLeaks ba blant annet Trumps sønn om å gi dem tilgang til farens selvangivelse, noe han ikke gjorde. Trump jr. sa seg derimot villig til å spørre litt rundt om en såkalt politisk aksjonskomité, og han spurte selv WikiLeaks om kjennskap til rykter om en forestående lekkasje.

WikiLeaks skrøt på sin side av Trump og oppfordret far og sønn til å bestride valget dersom Trump tapte presidentvalget. Nettstedet oppfordret også Trump jr. til å sørge for at WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange ble utnevnt til USAs ambassadør til Australia dersom faren vant valget.

I en melding datert 3. oktober i fjor ber WikiLeaks Trumps valgkampstab kommentere en sak der Hillary Clinton kritiserte WikiLeaks-grunnleggeren Julian Assange.

– Det gjorde vi alt tidligere i dag. Det er helt utrolig hva hun kan slippe unna med, lød svaret fra Trump jr.

Trump jr. offentliggjorde tirsdag Twitter-meldingene, som tidligere er overlevert til Kongressen som en del av bevismaterialet i forbindelse med USAs pågående Russland-etterforskning. Han avdramatiserte samtidig innholdet i dem.

– Her er alle sammen, inkludert de tre jeg svarte på og som en av kongresskomiteene har valgt å lekke, tvitret han.

(©NTB)