Australiere jubler for ja til likekjønnet ekteskap

utenriks

Over hele Australia feiret folk da resultatet etter folkeavstemningen om likekjønnet ekteskap ble lest opp klokken 10 onsdag formiddag. 61,6 prosent stemte for, mens 38,4 prosent stemte imot, meldte ABC News.

Nærmere 80 prosent av landets 16 millioner stemmeberettigede deltok i avstemningen, som ble gjennomført per post.

I Prince Alfred Park i Sydney kysset og klemte folk, mens noen lot tårene strømme til lyden av gledesrop. Noen benyttet også anledningen til å fri til sin partner. I sentrum av Melbourne, som ligger i delstaten med størst ja-andel, ble Kylie Minogues sang «Celebration» spilt på full guffe.

– Tiden har aldri gått så sakte før. Følelsene gikk fra angst til nummen til ekte lettelse, sa Amy Jenkins til ABC News. Hun er forlovet med Ella Fabry, som har vært aktiv i valgkampen for ja-siden.

– Ja til kjærlighet

Folkeavstemningen er ikke bindende, men statsminister Malcolm Turnbull har tidligere sagt at dersom forslaget får flertall, vil nasjonalforsamlingen debattere og stemme over en lovendring innen jul.

– Millioner av mennesker har talt og uttrykt et overveldende ja til likekjønnet ekteskap. De stemte ja til rettferdighet, ja til forpliktelse og ja til kjærlighet, sa Turnbull da resultatet ble klart:

– Nå er det opp til oss i nasjonalforsamlingen å få gjort den jobben det australske folk har bedt oss om å gjøre.

Statsministeren oppfordrer alle, uavhengig av hva de stemte, om å godta og respektere resultatet.

– I dag feirer vi, i morgen endrer vi loven, sa Turnbull.

Skuffet nei-side

Senator Eric Abetz, som har vært en av de mest aktive på nei-siden, sier han er skuffet over resultatet, men respekterer det.

– Å endre en grunnleggende institusjon som eksisterte lenge før staten vår, er noe som med rette bør avgjøres av innbyggerne, og valgdeltakelsen var høy på tross av alle som hevdet det ikke ville gå, sa Abetz.

Han understreker at han er stolt av alle som stemte nei «på tross av den nådeløse ja-valgkampen ført av mediene, den politiske eliten og kjendiser».

Også statsråd Matt Canavan har vært tydelig på at han er imot likekjønnet ekteskap, men sier han ikke vil forsøke å hindre en lovendring.

– Jeg har hele tiden sagt at jeg vil respektere avgjørelsen til velgerne som jeg representerer, sa Canavan.

(©NTB)