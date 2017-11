Første mulige ulvehybrid skutt i Sverige

utenriks

Mandag ble det første dyret skutt i jakten som omfatter både ulv og ulvehybrider i Södermanland i Sverige, skriver Nationen, som siterer bladet Svensk Jakt.

Länsstyrelsen i Södermanlands län melder at det er snakk om en hann som har fargene til en ordinær ulv.

Dyret er blitt overlevert til Sveriges veterinærmedisinske institutt i Uppsala. Der skal alder og avstamning for dyret analyseres.

I år er første gang myndighetene bekrefter forekomst av hybrider mellom ulv og hund i Sverige. I Norge ble det dokumentert en hybrid i Østfold i 1999.

I slutten av oktober bestemte länssmyndighetene at alle ulver, hybrid eller ei, i området Bie nord for Katrineholm, skulle skytes for å forhindre at den svenske ulvestammen ble truet gjennom innblanding av hund. Genetisk står hund og ulv så nær hverandre at avkommet av en krysning blir funksjonsdyktig og fruktbart.

