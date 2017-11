Omstridt president trekker seg fra EFTA-domstolen 

utenriks

«Jeg har alltid sett på meg selv som en livsentreprenør. Følgelig har jeg alltid hatt på meg mer enn én hatt», skriver professor Carl Baudenbacher på sin personlige nettside.

Nå trekker han seg tilbake etter 14 år som EFTA-domstolens president. Domstolen opplyser i en pressemelding at Baudenbacher går av 31. mars neste år.

Det skjer etter en periode der Baudenbacher har vært svært aktiv i den politiske debatten om brexit.

NTB er kjent med at Baudenbachers tallrike utspill om saken har vakt irritasjon blant norske diplomater.

Baudenbacher har spesielt argumentert for at Storbritannia bør knytte seg til EFTA-domstolen etter brexit, for eksempel ved å gå inn i EØS sammen med Island, Liechtenstein og Norge.

Dette er et budskap dommeren ikke har forankret hos EFTAs medlemsland. Tvert imot er det betydelig skepsis på norsk side til ideen om å slippe Storbritannia inn i EFTA.

NUPI-direktør Ulf Sverdrup skrev tidligere i høst en kommentar om saken i Dagens Næringsliv. Dommere bør «utvise stor varsomhet med å mene noe om politiske spørsmål eller drive aktivisme», fastholdt han der.

Sverdrup beskrev saken som pikant og fastslo at Baudenbacher hadde blandet rollene som dommer og aktivist.

(©NTB)