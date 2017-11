UD oppfordrer nordmenn i Zimbabwe til å begrense sine bevegelser

utenriks

– Norske borgere i Zimbabwe oppfordres til å begrense sine bevegelser og holde seg oppdatert om utviklingen. Norske myndigheter følger situasjonen nøye, og oppdaterer Regjeringens reiseinformasjon i tråd med utviklingen, skriver departementet i en epost til NTB.

Zimbabwes president Robert Mugabe ble onsdag satt i varetekt av landets militære. De nekter for at det er gjennomført et kupp.

Utenriksdepartementet (UD) betegner den politiske situasjonen i Zimbabwe som «meget spent».

– Det er risiko for at politisk motivert vold kan blusse opp de fleste steder i landet, heter det i UDs reiseinformasjon om Zimbabwe.

