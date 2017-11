Zuma: Mugabe er satt i husarrest

utenriks

Zuma sier ifølge BBC at han har snakket med Mugabe på telefon. Mugabe skal ha fortalt ham at han er satt i husarrest i hjemmet sitt, men at han ellers har det bra.

Den sørafrikanske presidenten sier han er sterkt bekymret for situasjonen, få timer etter at militæret tok kontroll i hovedstaden Harare.

Zuma, som også snakket på vegne av Samarbeidsorganet for det sørlige Afrika (SADC), ber militæret og regjeringen må finne en minnelig løsning på situasjonen, og han oppfordrer også til ro og tilbakeholdenhet.

SADC følger ifølge Zuma nøye med på situasjonen og er klar til å bistå hvis det blir nødvendig.

Zuma leder for tiden samarbeidsorganisasjonen, som har i alt 15 medlemsland.

