Frankrike bekrefter at Saad al-Hariri reiser til Paris

utenriks

Libanons president Michel Aoun sier at Hariri vil fly til Paris lørdag sammen med sin familie, ifølge Reuters. Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian møtte Hariri i Riyadh torsdag, og bekrefter at den libanesiske politikeren kommer til Paris om kort tid.

Hariri skal være i den franske hovedstaden i noen dager, før han returnerer til Beirut for å personlig gi beskjed om sin avgang som Libanons statsminister.

Samtidig avviser Saudi-Arabias utenriksminister Adel al-Jubeir anklager fra Libanons president Michel Aoun, som onsdag sa at saudiaraberne har pågrepet Hariri.

– Dette er falske anklager, sier Jubeir på en pressekonferanse i Riyadh, der han understreket at Hariri er i landet helt frivillig.

– Libanons statsminister Saad Hariri er fri til å forlate Riyadh når han måtte ønske, påpeker Saudi-Arabias utenriksminister.

Hariri har ikke vært i Libanon siden han for tolv dager siden overraskende kunngjorde fra Riyadh at han går av som statsminister. Hariri har selv avvist at han holdes fanget i Saudi-Arabia.

Onsdag inviterte Frankrikes president Emmanuel Macron Hariri og hans familie til å komme på besøk til Frankrike. Macrons hensikt med invitasjonen er å dempe spenningene i Libanon og motbevise ryktene om at Hariri holdes som fange i Saudi-Arabia.

(©NTB)