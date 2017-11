SOHR: – Den syriske hæren i ferd med å gjenerobre IS-styrt by

utenriks

Albu Kamal, som ligger i provinsen Deir al-Zor, er den siste IS-styrte byen i Syria. Nå melder eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) at syriske styrker har innledet en ny offensiv mot byen, og at de med hjelp fra russiske luftstyrker har lyktes med å rykke inn i byen.

– Men kampene pågår fortsatt inne i byen, presiserer SOHRs direktør Rami Abdulrahman.

IS styrer 25 prosent av Deir al-Zor-provinsen, men er under kraftig press fra både syriske styrker og kurdiske krigere med støtte fra USA.

IS' selverklærte kalifat har fra sommeren 2014 omfattet store områder i Irak og Syria, og Albu Kamal ligger midt i hjertet av dette området. De siste månedene og ukene har IS mistet kontrollen over både Mosul, som er Iraks nest største by, og storbyene Raqqa og Deir al-Zor i Syria.

