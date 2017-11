Ytterligere to kvinner anklager Moore for trakassering

utenriks

En av kvinnene er fra Moores hjemby Gadsden i Alabama. Hun hevder Moore tok på henne da hun oppsøkte advokatfirmaet hans i 1991. Det skriver nettavisen AL.com.

Den 70 år gamle republikaneren stiller i disse dager til valg på senatsplassen som ble ledig i delstaten Alabama da Jeff Sessions ble justisminister.

En annen kvinne sier Moore ba henne ut på date i 1982 da hun var 17 år gammel og han var i midten av 30-årene. Ifølge kvinnen sa han at han datet jenter på hennes alder hele tiden.

Fem andre kvinner har nylig anklaget Moore for seksuelle overgrep eller trakassering. Overgrepene og tilnærmelsene skal ha skjedd mens kvinnene var under 18 år. Den yngste har fortalt at hun var 14 da Moore angivelig forgrep seg på henne.

Moore har avfeid anklagene som falske og hevder å være utsatt for en svertekampanje.

