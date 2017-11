Brexitsamtaler mellom slagene på toppmøte i Göteborg 

utenriks

Den britiske statsministeren hadde et eget møte med Sveriges statsminister Stefan Löfven i forkant av EUs toppmøte om sosialpolitikk i Göteborg fredag. Hun satte også av tid til møter med EUs president Donald Tusk og Irlands statsminister Leo Varadkar.

I forkant opplyste EU-kilder ifølge internasjonale nyhetsbyråer at Tusk ville komme med en advarsel til May. Budskapet er at britene må gi mer for at EU skal være villig til å gå videre til neste fase i brexitforhandlingene.

Planen har vært å åpne fase to på EUs toppmøte i Brussel i midten av desember. Men uten nye innrømmelser fra britisk side, kan vedtaket bli utsatt til nyåret.

Vanskelig diskusjon om Irland

I fase én er det vilkårene for selve skilsmissen som er tema. I disse samtalene er spørsmålet om hvilke regler som skal gjelde langs grensa mellom Irland og Nord-Irland, i ferd med å seile opp som den kanskje vanskeligste saken.

– Vi har fått forsikringer i 18 måneder nå om at det ikke skal være noen hard grense, at det ikke skal være noen fysisk infrastruktur, at vi ikke vil gå tilbake til fortidas grenser. Vi vil at dette skal skrives ned i en avtaletekst, sa den irske statsministeren på vei inn til toppmøtet i Göteborg.

Ifølge ham er det absolutt mulig å åpne fase to i desember. Fase to vil også inkludere forhandlinger om rammene for en framtidig handelsavtale, noe britene har et sterkt ønske om å komme i gang med.

– Jeg tror det vil være i vår alles interesse å gå videre, sa Varadkar.

– Men hvis vi må vente til nyåret eller vente på nye innrømmelser, så får det bare bli sånn, sa han.

«Klokka tikker»

May holdt seg til velkjente talepunkter da hun ankom. Ifølge henne fortsetter arbeidet ufortrødent videre.

– Vi ønsker å gå videre og snakke om handelsforbindelsene vi skal ha i framtida. Jeg har lagt fram min visjon for dette partnerskapet, og jeg ser nå fram til et positivt svar fra EUs side, sa hun.

«Klokka tikker», lød advarselen fra EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker.

– Jeg håper vi vil være i stand til å komme til enighet på toppmøtet i desember når det gjelder vilkårene for skilsmissen, men det er fortsatt en jobb å gjøre, sa han.

(©NTB)